Экс-президент Польши высмеял требования Яблонского на репарации от России

Бывший президент Польши Лех Валенса прокомментировал требование заместителя главы МИД страны Павла Яблонского о репарациях от России. Накануне замруководителя ведомства заявил о «безоговорочном» праве Варшавы взыскать у РФ компенсацию за ущерб, якобы нанесенный во времена Второй мировой войны.

По мнению Валенсы, данные претензии нецелесообразны.

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно», — отметил он в интервью «Собеседник.ru».

Бывший глава Польши добавил, что, по его мнению, важным шагом на пути к нормализации российско-польских отношений мог бы стать диалог. Причем как уточнил экс-президент государства, инициатива в этом направлении должна исходить от РФ как от более сильной и мощной державы. Он убежден, что данную позицию поддержат все мыслящие люди в стране.

«Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения. <…> Польша и Россия заслуживают того, чтобы жить в мире и дружбе. Несмотря на все те потери, которые были с обеих сторон», — подчеркнул Валенса.

Вместе с тем политик признал, что был бы не против приехать на парад Победы в Москву, если ему поступит такое приглашение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за 20 лет в Польше уничтожили порядка 400 советских памятников.