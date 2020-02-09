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  4. Момент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео

Момент крушения вертолета депутата Хайруллина попал на видео

, 12:02 | Марина Неруцких 125

В результате жесткой посадки воздушного судна под Казанью 7 февраля погиб член нижней палаты парламента Айрат Хайруллин, еще два человека получили серьезные травмы.

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Фото, видео: 5-tv.ru; ВКонтакте @businessgazeta

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент крушения вертолета депутата Хайруллина в Лаишевском районе Татарстана. На кадрах видно сначала небольшую мигающую точку, потом резкая вспышка.

Известно, что вертолет, упавший в лесополосе в шести километрах от Куйбышевского водохранилища от удара о землю загорелся. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали полное разрушение летательного аппарата.

Авиакатастрофа произошла 7 февраля под Казанью. В результате жесткой посадки вертолета Bell 470 погиб член нижней палаты парламента Айрат Хайруллин, еще два человека получили серьезные травмы.

49-летний депутат Госдумы Айрат Хайруллин был похоронен 8 февраля.

Расследованием ЧП занимается СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушения правил безопасности движения».

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