Стали известны подробности жесткой посадки самолета ЮТейр в Усинске

Стали известны новые подробности экстренной посадки самолета ЮТейр, следовавшего рейсом из Москвы, в Усинске. Как сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Коми, во время приземления авиалайнер развернуло на взлетно-посадочной полосе на 90 градусов.

В качестве предположительной причины инцидента рассматриваются проблемы с шасси. По данным генерального директора АО «Комиавиатранс» Алексея Фесенко, в результате инцидента пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратилась одна женщина. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из салона самолета, совершившего аварийную посадку в Усинске.