«Женщина-огонь»: Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком наряде

Певица Светлана Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком откровенном наряде на музыкальном шоу, посвященном грядущему Дню святого Валентина. Исполнительница поделилась снимком в сторис на своей странице в Instagram.
Артистка произвела фурор на сцене, продемонстрировав шикарную растяжку поклонникам. Поскольку Лобода была в очень смелом наряде, на снимке она прикрыла интимное место надписью «censored».
Кадр, опубликованный в личном профиле звезды в этом же сексуальном костюме собрал свыше 50 тысяч отметок «мне нравится» и сотни восхищенных комментариев. Пользователи сети постарались выразить все свои пылкие чувства любимице под постом.
«Укротительница»;
«Сногсшибательная»;
«Огонь фотка в сторис»;
«Лобода, ты — женщина-огонь», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Лободы раскрыла секрет их многолетней дружбы.