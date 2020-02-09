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«Женщина-огонь»: Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком наряде

, 13:06 | Мия Субботина 280

Звезда зажгла на музыкальном шоу, посвященному грядущему Дню всех влюбленных.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком откровенном наряде на музыкальном шоу, посвященном грядущему Дню святого Валентина. Исполнительница поделилась снимком в сторис на своей странице в Instagram.

Артистка произвела фурор на сцене, продемонстрировав шикарную растяжку поклонникам. Поскольку Лобода была в очень смелом наряде, на снимке она прикрыла интимное место надписью «censored».

Instagram @lobodaofficial

Кадр, опубликованный в личном профиле звезды в этом же сексуальном костюме собрал свыше 50 тысяч отметок «мне нравится» и сотни восхищенных комментариев. Пользователи сети постарались выразить все свои пылкие чувства любимице под постом.

«Укротительница»;

«Сногсшибательная»;

«Огонь фотка в сторис»;

«Лобода, ты — женщина-огонь», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Лободы раскрыла секрет их многолетней дружбы.

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