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Новые подробности жесткой посадки самолета в Усинске

, 15:27 | Ниса Мурзанаева 908

На борту Boeing-737 находились 94 пассажира и шесть членов экипажа.

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Фото, видео: ТАСС / "Усинск Онлайн"; 5-tv.ru

Стали известны новые подробности жесткой посадки самолета в Усинске. Как стало известно 5-tv.ru, у Boeing-737 авиакомпании ЮТейр на взлетно-посадочной полосе произошел подлом стоек шасси.

Командир воздушного судна хотел уйти на второй круг, но понял, что не получится. Он решил садиться с надломленными стойками. Пилот взял управление в свои руки и летел без автопилота.

В момент, когда самолет коснулся земли, шасси оторвало и лайнер проехался «на брюхе». 

Самолет следовал из Москвы, на борту было 94 пассажира и шесть членов экипажа. При посадке в аэропорту Усинска воздушное судно ударилось хвостом о полосу и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажирка самолета поведала о моменте жесткой посадки в Усинске.

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Новые подробности жесткой посадки самолета в Усинске

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