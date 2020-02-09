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  4. Три человека погибли в легковом авто при столкновении с КАМАЗом под Курском

Три человека погибли в легковом авто при столкновении с КАМАЗом под Курском

, 16:45 | Ниса Мурзанаева 48

Водитель грузовика госпитализирован. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Фото: Известия / Зураб Джавахадзе

Три человека погибли в легковом автомобиле при столкновении с грузовиком в Курской области. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Трагедия произошла на 30 километре трассы «Курск — Касторное» неподалеку от деревни Кресты в Щигровском районе. Предварительно, на автодороге произошло столкновение автомобилей LADA Kalina и КАМАЗ.

«В результате ДТП — трое погибших в легковом автомобиле. Водитель КАМАЗа госпитализирован», — сказали представители УМВД России по Курской области.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Нижневартовском водитель КАМАЗа сбил инспектора ДТП. Полицейский вышел на дорогу, чтобы остановить автомобиль.

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