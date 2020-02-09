Не горели огни ВПП: новые подробности жесткой посадки самолета в Усинске

В авиакомпании ЮТейр заявили, что при жесткой посадке самолета Boeing-737 в аэропорту Усинска не сработала система точного наведения на полосу и не горели огни подхода к взлетно-посадочной полосе.

Однако диспетчерам воздушной гавани удалось передать экипажу лайнера данные о состоянии полосы, которые позволили командиру и второму пилоту выбрать максимально правильный алгоритм посадки.

Между тем из-за неудовлетворительного состояния ВПП в воздушной гавани ЮТейр перенес завтрашний рейс из Усинска в Москву. Представители авиаперевозчика сообщают, что полоса покрыта льдом и заметена снегом.

Пассажиров уведомили о переносе рейса. Однако новое время вылета еще уточняется. В аэропорт Усинска летают только самолеты ЮТейр. Авиакомпания специализируется на маршрутах со сложными климатическими условиями на Севере.

Boeing-737 следовал из Москвы, на его борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Boeing-737 авиакомпании ЮТейр на взлетно-посадочной полосе произошел подлом стоек шасси.