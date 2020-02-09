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  4. Видео: толпа изрезала и обстреляла двух мужчин в Сергиевом Посаде

Видео: толпа изрезала и обстреляла двух мужчин в Сергиевом Посаде

, 22:25 | Ниса Мурзанаева 22

Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин, ВКонтакте @public176034982

Двух мужчин изрезали и обстреляли в Сергиевом Посаде. Пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

28-летний Павел Г. был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки справа и брюшной полости. Второй пострадавший поступил в медучреждение с огнестрельным ранением грудной клетки и поясничного отдела.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как группа людей повалила одну из жертв на землю. Сначала пострадавшего избивали ногами и руками, а потом — обстреляли. Второй мужчина попытался убежать от агрессивной толпы. Однако также подвергся жестокому нападению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудник Смольного заявил — на него при исполнении напали толпой.

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