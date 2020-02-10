В посольстве РФ рассказали подробности столкновения катеров в Таиланде

На борту одного из двух скоростных катеров, столкнувшихся у восточного побережья острова Пхукет, находились 35 россиян. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-атташе посольства РФ в Таиланде Ирина Воробьева.

«10 февраля около 08:00 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения города Пхукета с травмами различной степени тяжести», — рассказала Воробьева.

Она отметила, что работники российского посольства находятся на постоянной связи с компетентными органами и медучреждениями Таиланда. Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с предполагаемым моментом столкновения двух катеров в Таиланде. В местной больнице сообщили, что из-за аварии погибли дети из России: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.