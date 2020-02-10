Видео смертельного столкновения двух скоростных катеров в Таиланде

Два ребенка из России погибли и еще 22 человека пострадали в результате столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского Пхукета. Видео с моментом аварии появилось в соцсетях и местных СМИ. Официального подтверждения этому видео пока нет.

Предварительно, авария попала в объектив уличной камеры. На кадрах катер на большой скорости движется в сторону сужающегося пролива. На встречу ему движется другое судно. Они не смогли разъехаться и столкнулись.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате аварии погибли два человека, еще 22 получили травмы. Таиландские СМИ сообщили, что погибшими оказались двое детей из России. Российский консул подтвердил эту информацию, сославшись на сведения пхукетской больницы.