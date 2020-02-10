Следственный комитет начал проверку по факту столкновения катеров в Таиланде

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет. Об этом 5-tv.ru сообщили в ведомстве.

«В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — сообщили следователи.

Они добавили, что находится в тесном контакте с МИД РФ. Точное число погибших и пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два скоростных туристических катера столкнулись у восточного побережья Пхукета примерно в восемь часов утра 10 февраля. На борту одного из них находилось около 30 российских туристов.

В результате аварии погибли двое детей из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Они оказались братом и сестрой из Челябинской области. Травмы получили более 20 россиян.