Погибшие при столкновении катеров дети из России оказались братом и сестрой

Погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети оказались братом и сестрой из Челябинской области. Об этом сообщили в посольстве России в Таиланде.

«Погибшие дети, девочка шести лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области», — цитирует дипломатов РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что примерно в восемь часов утра у восточного побережья Пхукета столкнулись два скоростных туристических катера. По предварительной информации, на одном из них находилось около 35 россиян.

В результате аварии погибли двое детей из России. Травмы получили более 20 человек. Видео с предполагаемым моментом столкновения катеров появилось в сети.