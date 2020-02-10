Пассажир Boeing-737 показал на видео аварийную посадку самолета в Красноярске

Пассажир Boeing-737 авиакомпании NordStar, совершившего аварийную посадку в Красноярске вскоре после вылета в Москву, снял на видео момент приземления.

На кадрах через иллюминатор видно, как воздушное судно подходит к полосе и плавно «садится» на бетонное покрытие. После включения силовых установок в режим реверса, пассажир поворачивает объектив камеры на элементы механизации крыла, выпущенные в соответствии с режимом силовой установки.

«Так себе Москва…», — говорит за кадром автор ролика.

Когда Boeing-737 заруливает на перрон, его встречают оперативные службы аэропорта. Командир воздушного судна по громкой связи принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет NordStar благополучно приземлился в Красноярске.