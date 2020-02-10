Пассажир Boeing-737 показал на видео аварийную посадку самолета в Красноярске
Воздушное судно со 173 пассажирами и шестью членами экипажа вернулось в аэропорт вылета из-за неполной уборки закрылков.
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Фото, видео: PA Images\TASS, 5-tv.ru
Пассажир Boeing-737 авиакомпании NordStar, совершившего аварийную посадку в Красноярске вскоре после вылета в Москву, снял на видео момент приземления.
На кадрах через иллюминатор видно, как воздушное судно подходит к полосе и плавно «садится» на бетонное покрытие. После включения силовых установок в режим реверса, пассажир поворачивает объектив камеры на элементы механизации крыла, выпущенные в соответствии с режимом силовой установки.
«Так себе Москва…», — говорит за кадром автор ролика.
Когда Boeing-737 заруливает на перрон, его встречают оперативные службы аэропорта. Командир воздушного судна по громкой связи принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет NordStar благополучно приземлился в Красноярске.
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