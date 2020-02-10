Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки

Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились. По сообщению близкого к знаменитостям источника, бывшие возлюбленные сумели оставить разногласия в прошлом.

После того, как весной 2019 года стало официально известно о расставании пары, российская модель и голливудский актер полностью прекратили общение друг с другом. По неподтвержденным данным, причиной разрыва стало несовпадение жизненных целей — Ирина мечтала о предложении руки и сердца и дружной семье, а Брэдли был сосредоточен на карьере.

Это создавало неудобства в воспитании общей дочери Леи, которой сейчас два года. Папарацци часто удавалось заснять малышку с отцом или с матерью, но только по отдельности — вместе бывшие влюбленные на прогулки с дочерью не ходили.

Однако теперь родители Леи, кажется, нашли способ забыть обиды. Об этом говорит их поведение на вечеринке в честь кинопремии BAFTA.

«На церемонии BAFTA и последующей вечеринке они выглядели как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги. Мероприятие проходило в частном клубе, и при желании они могли легко избежать друг друга, разойдясь по разным углам, однако этого не сделали», — цитирует инсайдера StarHit.

Теперь, по словам друга актера и модели, они не только поддерживают связь, но и вместе проводят время с дочерью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отрешенный взгляд Брэдли Купера на премии BAFTA рассмешил фанатов.