Хоакин Феникс признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь» с Хитом Леджером

Американский актер Хоакин Феникс, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль, признался, что не смотрел фильм «Темный рыцарь», где роль Джокера сыграл ныне покойный Хит Леджер. Об этом сообщает «Российская газета».

Хоакин рассказал после церемонии награждения, что его персонаж в фильме «Джокер» отличается от Джокера, сыгранного Хитом Леджером.

«Честно говоря, я не смотрел его фильм, но понимаю, что мой персонаж кардинально отличался от сыгранного Хитом. Мы играли совершенно разные типы Джокера: он — без прошлого, а я с огромным багажом», — цитирует слова артиста издание.

Феникс также отметил, что его коллега получил награду в категории ролей второго плана.

«Выходит, мы получили два „Оскара“, играя одного и того же персонажа. Есть чем гордиться», — заключил он.

Церемония вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств прошла 9 февраля 2020 года. Хоакин Феникс получил «Оскара» за картину «Джокер» в номинации «Лучший актер».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рената Литвинова угадала лауреатов премии «Оскар» почти во всех номинациях.