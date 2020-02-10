Неизвестный ранил ножом двух человек в центре Манчестера
«Кровавый» инцидент произошел в Piccadilly Gardens возле супермаркета Morrisons.
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Фото, видео: Twitter @SteveRobxon04, @AshleyWCGreen
Неизвестный ранил ножом двух человек в центре Манчестера в Великобритании. Инцидент произошел в парке Piccadilly Gardens возле супермаркета Morrisons. В результате один из пострадавших был госпитализирован с травмами, которые, по оценкам медиков, не угрожают жизни. Другой — находится на амбулаторном лечении.
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