Неизвестный ранил ножом двух человек в центре Манчестера в Великобритании. Инцидент произошел в парке Piccadilly Gardens возле супермаркета Morrisons. В результате один из пострадавших был госпитализирован с травмами, которые, по оценкам медиков, не угрожают жизни. Другой — находится на амбулаторном лечении.

Как сообщает The Daily Mail, из-за происшествия сотрудники близлежащих офисных центров были заблокированы в зданиях. Центральная улица Олдем-стрит оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

О задержании нарушителя информации пока не поступало. Ведется расследование инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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