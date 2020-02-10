Регина Тодоренко рассказала, почему сейчас живет с Топаловым раздельно
Звезда «Орла и решки» сделала заявление в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко улетела в отпуск вместе с сыном на Мальдивы. Поклонники сразу же заметили отсутствие супруга Влада Топалова на совместных снимках с отдыха. Обеспокоенные фанаты предположили, что в отношениях звезд наступил кризис и засыпали теледиву вопросами о том, где ее муж. Звезда «Орла и решки» опубликовала длинный пост на своей странице в Instagram, где ответила на волнующую многих тему.
«Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки — последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребенком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства», — написала знаменитость.
Регина пояснила, что оба родителя должны принимать участие в воспитании ребенка. По словам знаменитости, вместе с мужем они стремятся к такому образу жизни.
«Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели!» — заявила артистка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко показала роскошные формы на прогулке с сыном.
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