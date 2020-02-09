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«Как Ева в раю»: Тодоренко показала роскошные формы на прогулке с сыном

, 16:39 | Мия Субботина 1 413

Звезда «Орла и решки» поделилась трогательным снимком в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала красочное фото с сыном на своей странице в Instagram. Звезду «Орла и решки» запечатлели с наследником во время прогулки по пляжу со спины. Знаменитость предстала в бикини бамбукового цвета, продемонстрировав аппетитную «пятую точку», пишет «Утро.ру».

Фотографию теледива сопроводила постом о том, где сейчас находится ее муж. Ранее поклонники засыпали телеведущую многочисленными вопросами об этом. Тодоренко пояснила, что Влад Топалов не смог поехать в отпуск из-за работы.

«Он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки — последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребенком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства», — заявила артистка.

По словам знаменитости, вместе с мужем они стремятся много времени уделять ребенку, сменяя друг друга.

Instagram @reginatodorenko

Большинство поклонников обратили внимание на саму фотографию, где звезда продемонстрировала аппетитные формы со спины.

«Жопики красивые»;

«Как Ева в раю»;

«Вау Регина, когда вы накачали такой орешек? Фигура божественная!»;

«Регина, ты божественна»;

«Потрясающая фотка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неравномерный загар Тодоренко смутил подписчиков.

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