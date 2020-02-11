Оснований для карантина по коронавирусу в России нет

В России нет оснований для введения карантина в связи с коронавирусом… Санитарно-эпидемиологическая обстановка остается стабильной. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора. Анна Попова отметила, что регистрируются только ОРВИ и грипп. Вспышки зафиксированы в 23 субъектах.

«Все мероприятия, которые направлены на профилактику возникновения и распространения ситуаций, связанных с этим вирусом, сегодня уже продолжатся так как должно, в усиленном режиме, и мы будем продолжать эту работу», — пояснила Попова.

Ну а Федеральная антимонопольная служба берет под жесткий контроль ситуацию с медицинскими масками. Россияне жалуются на аптечные сети, которые продают средства защиты втридорога. Представители ФАС назвали это «экономическим мародерством». Как показали проверки, в некоторых регионах стоимость масок увеличилась в 15 раз! И это при том, что в России их производится достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос: примерно девятьсот тысяч штук в сутки. Такие цифры приводит Минпромторг. В связи с этим рейды по аптекам будут проходить регулярно. А спекулянтам придется иметь дело с прокуратурой.

По уточненной информации от китайских властей на 10 февраля, от новой формы пневмонии в провинции Хубэй умерли 974 человека, зараженных — 31 728 человек. Выписаны — 2222 пациента. Во всем Китае жертвами стали 1016 человек, заражены — 42638, вылечились — 3996 пациентов.