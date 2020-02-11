«Радости материнства и угар отцовства»: Хилькевич показала архивное видео
33-летняя артистка назвала взросление своей дочери «эпическими моментами».
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками архивным семейным видео, когда ее дочке Арианне было всего лишь несколько месяцев. Звезда сериала «Универ» назвала эти кадры «эпическими моментами» своей жизни.
В ролике, снятом ее супругом Артуром Волковым, новоиспеченная мама лежит на кровати и держит над собой малыша, который с любопытством озирается. Однако в какой-то момент у ребенка изо рта выливается то, чем его только что покормили.
От неожиданности счастливые родители рассмеялись.
«Это было четыре года назад, Ариаше на этом видео всего несколько месяцев, первые, так сказать радости материнства и угар отцовства, уж не знаю, куда дочка целилась, но мне явно повезло», — поиронизировала она.
Часть подписчиков умилилась этим кадрам и поделилась воспоминаниями о своих малышах, однако некоторые раскритиковали артистку за столь «откровенное», по их мнению, видео.
Ранее 33-летняя актриса Анна Хилькевич показывала, как проводит свой отпуск в солнечном Таиланде.
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