Богомолов отправился ужинать с другой женщиной

Возможно, совсем недавний брак Собчак и Богомолова дал трещину. По слухам, именитый режиссер недавно был замечен на свидании с другой девушкой.

Как передает издание «7Дней», тайной любовью Богомолова могла стать продюсер Ирина Соснова. Якобы именно с ней Константина не так давно видели на приватном ужине в популярном ресторане. Со слов очевидцев, режиссер с избранницей открыто демонстрировали свои чувства и даже вели себя страстно. Однако достоверной информации по этому поводу нет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Sosnovaya (@sosnovayaya) 7 Окт 2019 в 11:54 PDT

С Сосновой супруг Собчак познакомился еще до брака. Тесно общаться Константин и Ирина начали во время работы над сериалом «Содержанки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги.