Богомолов отправился ужинать с другой женщиной

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Анастасия Игонина
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Свидетели светского выхода мужа Собчак уверяют, что мероприятие носило далеко не дружеский характер.

Фото: Instagram @konbog75

Возможно, совсем недавний брак Собчак и Богомолова дал трещину. По слухам, именитый режиссер недавно был замечен на свидании с другой девушкой.

Как передает издание «7Дней», тайной любовью Богомолова могла стать продюсер Ирина Соснова. Якобы именно с ней Константина не так давно видели на приватном ужине в популярном ресторане. Со слов очевидцев, режиссер с избранницей открыто демонстрировали свои чувства и даже вели себя страстно. Однако достоверной информации по этому поводу нет.

 
 
 
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Публикация от Irina Sosnovaya (@sosnovayaya)

С Сосновой супруг Собчак познакомился еще до брака. Тесно общаться Константин и Ирина начали во время работы над сериалом «Содержанки».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги.

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