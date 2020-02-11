Богомолов отправился ужинать с другой женщиной
Свидетели светского выхода мужа Собчак уверяют, что мероприятие носило далеко не дружеский характер.
Фото: Instagram @konbog75
Возможно, совсем недавний брак Собчак и Богомолова дал трещину. По слухам, именитый режиссер недавно был замечен на свидании с другой девушкой.
Как передает издание «7Дней», тайной любовью Богомолова могла стать продюсер Ирина Соснова. Якобы именно с ней Константина не так давно видели на приватном ужине в популярном ресторане. Со слов очевидцев, режиссер с избранницей открыто демонстрировали свои чувства и даже вели себя страстно. Однако достоверной информации по этому поводу нет.
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С Сосновой супруг Собчак познакомился еще до брака. Тесно общаться Константин и Ирина начали во время работы над сериалом «Содержанки».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Богомолов в присутствии Собчак оценил эротический танец бывшей супруги.
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