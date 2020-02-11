«В душе мне 22»: как Татарке FM удается выглядеть молодо в 50 лет?

Блогер Лилия Абрамова, известная под псевдонимом Татарка FM, поделилась секретом, помогающим ей оставаться молодой. В декабре звезде исполнилось 50 лет, однако предположить, что ей больше 30, практически невозможно.

По словам Instagram-дивы, поддерживать внешность ей помогают спорт, контроль веса и здоровый образ жизни. Но главным секретом Лилия называет умение не испытывать негативных эмоций и не держать зла.

«Вот человек сделал тебе что-то плохое, навредил — не держи зла на него, а пожалей его. Обида ест нас изнутри. А еще зависть. Мне, например, фиолетово, кто на какой машине ездит и что у кого-то по 20 квартир», — заверила Татарка FM в интервью журналу Glamour.

Кроме того, Абрамова совершенно не ощущает себя на собственный возраст. Блогер чувствует себя так, словно в действительности ей в два раза меньше, чем говорит паспорт.

«В душе мне 22–23, даже не 27. И я не завидую молодежи, нет такого: мне бы твои 30!» — призналась она.

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