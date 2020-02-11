Суд вынес приговор убийце полицейского на станции метро «Курская» в Москве

Мосгорсуд вынес приговор убийце полицейского на станции метро «Курская» в Москве. Нурлан Муратов приговорен к 18 годам колонии. Также в пользу потерпевших осужденный должен будет выплатить 500 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания в начале февраля мужчина заявил, что «перед Аллахом не виновен». Он сказал, что не стрелял в Андрея Райского в сентябре 2018 года.

Убийство силовика произошло в ночь на 2 сентября 2018 года на станции «Курская». Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов, Мужчина попросил его отвезти в уборную, а позже прозвучал выстрел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве полицейского в Москве.