Житель дома в Москве грубо вытолкнул женщину-консьержа из лифта

Грубое обращение московского жителя с дамой попало на видео и вызвало шквал негодования в социальных сетях. Жители столичного района Свиблово выложили ролик, записанный в доме № 9 по проезду Русанова. Камера наблюдения в подъезде зафиксировала, как мужчина заходит в лифт. Вскоре оттуда вылетает женщина в черном. Она падает на пол и убегает, а двери лифта закрываются.

Как пояснила выложившая видеоролик на Facebook москвичка Татьяна Прохорова, «суровому» мужчине в лифте помешала консьерж, которая в этот момент протирала там зеркало. В комментариях уточнили, что в районный отдел МВД на имя этого человека направлено заявление. Туда же неравнодушные граждане передали запись с камеры наблюдения.

Отдельные пользователи Facebook усомнились, что все произошло так, как описал автор поста. Юзеры не исключили версию, что дама в лифте сама спровоцировала негативную реакцию мужчины. Что произошло на самом деле, и какие меры предпримет полиция, жители Свиблово обещали уведомить в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвич сымитировал в метро приступ от «опасной вирусной инфекции».