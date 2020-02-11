Родственникам погибших в Таиланде российских детей выплатят 140 тысяч долларов

Компенсации родственникам погибших возле острова Пхукет российских детей выплатит министерство туризма и спорта Таиланда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсула РФ на острове Владимира Соснова. По его словам, также денежную выплату предоставит оператор одного из потерпевших крушение катеров.

«Они готовы выделить деньги и хотят это сделать как можно скорее», — заявил российский дипломат.

Сумма компенсации в общей сложности составит около 140 тысяч долларов.

Документы жертв трагедии и сами тела погибших, по его словам, будут доставлены в Россию силами дипмиссии. Для их оформления потребуется некоторое время.

Всего в ходе столкновения катеров около острова Пхукет пострадали 20 россиян. Соснов отметил, что 19 человек были выписаны из медицинских учреждений практически сразу. Один россиянин остался в больнице для проверки на сотрясение мозга.

По его словам, причины происшествия пока не ясны, их предстоит выяснить следствию.

«Пока говорят, что вина того, кто отплывал с туристами, поскольку другая лодка возвращалась пустой за пассажирами. Возможно, вина ляжет на водителя лодки, но, по некоторым данным, он погиб, однако у меня пока нет официальных подтверждений этому», — заметил дипломат.

Столкновение двух катеров, на одном из которых были 35 российских туристов, произошло 10 февраля. В результате 20 человек получили травмы, а двое детей погибли. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в какие сроки могут быть доставлены на родину тела погибших российских детей.