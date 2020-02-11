ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Вспышка коронавируса — серьезное испытание для всех мировых держав. Им придется переступить через политические и финансовые разногласия, чтобы справиться с врагом, который не признает ни границ, ни идеологий. Об этом глава Всемирной организации здравоохранения заявил в Женеве, открывая глобальный форум специалистов.
Два дня четыре сотни медиков и экспертов из разных стран будут вырабатывать методы лечения. И пытаться восполнить многочисленные пробелы в знаниях о новом коронавирусе. Пока ученым удалось только дать ему официальное название COVID 19.
«Это то, для чего существует ВОЗ. Объединить весь мир для общего ответа. Объединится ли мир, чтобы найти общие ответы на общие проблемы? Вот почему мы здесь сегодня. Это встреча не о политике или деньгах. Это собрание о науке», — заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Власти Японии этим утром начали эвакуацию с парома «Diamond Princess», который уже неделю стоит на карантине в порту Иокогама. На борту круизного лайнера — вспышка коронавируса, подтверждено 136 случаев заражения. На берег планируют вывести тех, кто больше других рискует подхватить опасную болезнь — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. 80% туристов на пароме — старше 60 лет. Всего на «Diamond Princess» больше трех тысяч человек, среди них есть и наши соотечественники.
По последним данным, число инфицированных новым коронавирусом в мире превысило 43 тысячи человек. Больше тысячи скончались.
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