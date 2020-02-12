СК РФ проверяет информацию об установленных в женской консультации видеокамерах

Калининградские следователи начали проверку появившейся в СМИ информации о размещенных в кабинетах гинеколога в женской консультации камер наблюдения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Одна из жительниц города пожаловалась, что видеокамеры появились в медицинских кабинетах по распоряжению главврача — якобы для предотвращения коррупции и других преступлений. Женщина возмущена таким нарушением неприкосновенности частной жизни.

«По данному факту следственным управлением СК России по Калининградской области организована доследственная проверка для выяснения обстоятельств, изложенных в сюжете. По поручению главы Следственного комитета ход и результаты проверки взяты на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СК РФ.

Ранее пациентка по имени Екатерина рассказала РИА Новости, что обнаружила видеокамеру в кабинете УЗИ, прямо напротив кушетки. При этом о съемках ее никто не предупреждал. Женщина проконсультировалась с юристами, которые объяснили ей, что это незаконно, после чего написала заявления на администрацию медучреждения в Минздрав и в региональную прокуратуру.

«В Министерство здравоохранения я написала обращение еще 11 октября прошлого года, они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация — это публичное место», — приводит агентство слова калининградской пациентки.

Похожий ответ пришел и из прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что видеокамеры были установлены в кабинете гинеколога в Одесском областном онкологическом диспансере, а сделанные во время приема пациенток записи врачи продавали зарубежным порносайтам.