Известная российская актриса Ирина Пегова предстала перед фанатами в необычном образе. Звезда записала видео для Instagram-сторис в костюме полицейского. В пиджаке с погонами, волосами, аккуратно убранными назад, и легким макияжем знаменитость снималась в кинокартине.

Как пояснила Пегова в комментариях к ролику, запись была проведена на съемочной в площадке, где она работает вместе со своими коллегами.

«Есть «Полицейский с Рублевки», а это полицейский из Гороховца», - с иронией отметила артистка в подписи к видео.

Своим фолловерам светская львица показала закулисье съемок и в свойственной ей манере пошутила в комментарии.

«Тихо! Снимается кино!» - написала теледива.

Фанаты не смогли просмотреть такой забавный ролик без улыбки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова исполнила главную роль в новом клипе Леонида Агутина. В кадре актриса исполнила страстное ча-ча-ча.