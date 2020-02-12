«Тихо!» — Ирина Пегова перевоплотилась в «полицейского из Гороховца»
Видео в сценическом образе звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Известная российская актриса Ирина Пегова предстала перед фанатами в необычном образе. Звезда записала видео для Instagram-сторис в костюме полицейского. В пиджаке с погонами, волосами, аккуратно убранными назад, и легким макияжем знаменитость снималась в кинокартине.
Как пояснила Пегова в комментариях к ролику, запись была проведена на съемочной в площадке, где она работает вместе со своими коллегами.
«Есть «Полицейский с Рублевки», а это полицейский из Гороховца», - с иронией отметила артистка в подписи к видео.
Своим фолловерам светская львица показала закулисье съемок и в свойственной ей манере пошутила в комментарии.
«Тихо! Снимается кино!» - написала теледива.
Фанаты не смогли просмотреть такой забавный ролик без улыбки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова исполнила главную роль в новом клипе Леонида Агутина. В кадре актриса исполнила страстное ча-ча-ча.
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