Эксперты назвали уникальным российский опыт борьбы с гололедом

Опыт борьбы с гололедом в России, по оценке экспертов, является уникальным, благодаря индивидуальному подходу к каждому городу, сообщает RT со ссылкой на Российскую национальную ассоциацию зимнего содержания дорог.

Специалисты отметили, что в каждом крупном населенном пункте производится анализ климатических и инфраструктурных условий. Помимо прочего, в расчет берется экологическая ситуация в городе и уровень засоления почв. На основании полученных данных выписывается индивидуальный «рецепт антигололедных материалов».

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять собой смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — уточнили эксперты.

Кроме того, при борьбе с гололедом используется определенная экономическая модель для расчета затрат при переходе на новые материалы. Специалисты ассоциации утверждают, что подобная практика не применяется нигде в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бороться с гололедом — мнения специалистов.