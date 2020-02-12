Эксперты назвали уникальным российский опыт борьбы с гололедом
Об особенностях применяемой методики рассказали специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог.
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Фото, видео: ТАСС/Hauke-Christian Dittrich, 5-tv.ru
Опыт борьбы с гололедом в России, по оценке экспертов, является уникальным, благодаря индивидуальному подходу к каждому городу, сообщает RT со ссылкой на Российскую национальную ассоциацию зимнего содержания дорог.
Специалисты отметили, что в каждом крупном населенном пункте производится анализ климатических и инфраструктурных условий. Помимо прочего, в расчет берется экологическая ситуация в городе и уровень засоления почв. На основании полученных данных выписывается индивидуальный «рецепт антигололедных материалов».
«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять собой смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — уточнили эксперты.
Кроме того, при борьбе с гололедом используется определенная экономическая модель для расчета затрат при переходе на новые материалы. Специалисты ассоциации утверждают, что подобная практика не применяется нигде в мире.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бороться с гололедом — мнения специалистов.
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