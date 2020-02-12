В Крыму возбудили уголовное дело после заселения сирот в дом без отопления
И.о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи подозревают в халатности.
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Фото, видео: Zuma\TASS
Следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по подозрению в халатности начальника управления ЖКХ администрации Керчи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают правоохранители, мэрия закупила для нужд детей-сирот 25 квартир в жилом доме без отопления, не отвечавших санитарным нормам. Многоквартирный дом введен в эксплуатацию без газоснабжения и как следствие — теплоснабжения, которое должны давать газовые котлы.
По версии следствия, глава управления ЖКХ составил и подписал акты-приема передачи и договоры найма с 25 молодыми людьми. 30 января им передали ключи от квартир в многоэтажке. Однако полноценно вселиться они не смогли и обратились с жалобами в СМИ.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава Минстроя доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья.
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