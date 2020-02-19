Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Юрист отметил, что мать предполагаемого внебрачного ребенка нанесла музыканту ущерб чести, достоинства и деловой репутации.
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Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов прошел ДНК-экспертизу, которая подтвердила, что у певца нет внебрачного ребенка от музыкального продюсера Олеси Сазыкиной.
Адвокат артиста Александр Бенхин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru прокомментировал ситуацию. Он пояснил, что результат оказался отрицательным, в чем никто не сомневался. Также все обвинения, предъявленные артисту ранее, ложные. Юрист считает, что Сазыкина «злостная аферистка», которая просто нанесла ущерб чести, достоинства и деловой репутации Григорьеву-Апполонову.
«Нами подготовлен иск, этот иск мы вручили в прямом эфире на ток-шоу и Андрей Генрихович оценивает убыток, нанесенный ею в миллион рублей. Она оклеветала человека, и мы это квалифицировали как клевету, подготовили иск. Я торжественно вручил ей его прямо в эфире, чтобы потом не было, что она его не получила, заказное письмо или еще что-то, здесь прямо в руки было вручено все», — заявил адвокат.
По словам Бенхина, Леся играет «в какую-то сумасшедшую», отрицая все доказательства. Она продолжает утверждать даже после результатов медицинской экспертизы, что ребенок от Андрея.
«Она явно провоцирует, она явно извлекает из этого себе дешевую популярность и хайп», — заключил адвокат.
По словам Бенхина, история с якобы внебрачным ребенком причиняет музыканту моральные страдания. Повышенное внимание прессы мешает творческому процессу.
«Абсолютно ему эта дешевая популярность не нужна. Где-то было сказано, что, возможно, это ради популярности. Но у него и так ее реально хватает, он и так 25 лет в общем-то не сходит с афиш и заголовков СМИ», — резюмировал адвокат.
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