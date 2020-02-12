«Секс-символ нового поколения»: сын Сенчуковой и Рыбина покорил сердца пользователей сети

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Алиса Старжевская
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Певица трогательно поздравила Василия c днем рождения, посвятив ему пост в Instagram. Фанаты в шоке от красавца.

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Фото, видео: Instagram @basil_r_official, @nsenchukova_official

Сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василию сегодня исполнился 21 год. Певица выложила в Instagram трогательный пост с поздравлением, показав фанатам фото наследника. На снимке — спортивный молодой человек с длинными волнистыми волосами и множеством татуировок. Его образ вызвал по-настоящему бурную реакцию у пользователей сети.

Instagram @nsenchukova_official

«Ничего себе сынуля вырос! Секс-символ нового поколения!»

«Вау! Голливудский актер!»

«Вот это у вас сынок! Просто герой Marvel!» — писали поклонники в комментариях.

Кроме того, многие отмечали, что Василий удивительно похож на Брэда Питта и Джонни Дэппа в молодости. Вероятно, звездный наследник мог бы с легкостью построить актерскую карьеру, предполагали подписчики Сенчуковой.

Сегодня Василий учится во МГИКе, надеясь в будущем стать режиссером театра. Сердце завидного жениха занято давно. С девушкой по имени Дарья он встречается с 15 лет. Знаменитые мама и папа выбор сына одобрили.

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