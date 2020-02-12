«Секс-символ нового поколения»: сын Сенчуковой и Рыбина покорил сердца пользователей сети
Певица трогательно поздравила Василия c днем рождения, посвятив ему пост в Instagram. Фанаты в шоке от красавца.
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Фото, видео: Instagram @basil_r_official, @nsenchukova_official
Сыну Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина Василию сегодня исполнился 21 год. Певица выложила в Instagram трогательный пост с поздравлением, показав фанатам фото наследника. На снимке — спортивный молодой человек с длинными волнистыми волосами и множеством татуировок. Его образ вызвал по-настоящему бурную реакцию у пользователей сети.
«Ничего себе сынуля вырос! Секс-символ нового поколения!»
«Вау! Голливудский актер!»
«Вот это у вас сынок! Просто герой Marvel!» — писали поклонники в комментариях.
Кроме того, многие отмечали, что Василий удивительно похож на Брэда Питта и Джонни Дэппа в молодости. Вероятно, звездный наследник мог бы с легкостью построить актерскую карьеру, предполагали подписчики Сенчуковой.
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