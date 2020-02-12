«Чувства Меган — фальшивка»: известная феминистка обрушилась с критикой на Маркл
Жермен Грир считает, что актриса манипулирует чувствами супруга.
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Фото, видео: PA Wire/PA Images
Английская писательница и феминистка Жермен Грир раскритиковала актрису Меган Маркл в интервью в программе «Australia's 60 Minutes». Об этом сообщает The Sun.
По словам феминистки, все те жертвы, на которые ради жены пошел принц Гарри не стоили того. Грир считает, что Маркл не достойна такого отношения. Она обвиняет ее в неискренности и отсутствии чувств к Гарри, называя ее «охотницей за славой».
«Я не верю в чувства Меган. Она типичная охотница за славой. Маркл манипулирует мужем, чтобы взобраться на звездный пьедестал. Это было очевидно уже тогда, когда они сыграли 32-миллионную свадьбу, которая была пропитана шоу-бизнесом. И в браке их постоянно окружают знаменитости. Это искусственный мир, а чувства Меган — фальшивка», — заявила Жермен.
Также писательница напомнила о своих словах, сказанных еще до свадьбы герцогов. Тогда Грир уверяла, что Меган «сбежит из королевской семьи». И, как выяснилось, оказалась права.
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