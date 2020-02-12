Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов был неизлечимо болен

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Василий Заика
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Мужчина свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов, который свел счеты с жизнью в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве, страдал от неизлечимого заболевания.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, подсудимый находился под подпиской о невыезде. На входе в зал заседаний Виктор Свиридов был подвергнут досмотру судебным приставом. Помимо прочего, он прошел через рамку металлодетектора.

В настоящий момент на месте происшествия работают представители Следственного комитета, которым предстоит выяснить, как Виктор Свиридов пронес оружие в здание суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, экс-начальник УФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора.

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