Появились слухи о том, что Евгений Петросян якобы перевел на счет Елены Степаненко миллиард рублей еще в 2017 году. Утверждается, что таким образом юморист хотел «откупиться» от бывшей супруги и избежать раздела имущества. В окружении комика ситуацию считают сфабрикованной по заказу его экс-жены. Ситуацию прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам правозащитника Евгения Петросяна, история с перечислением денег на счет Степаненко «фейк от начала и до конца». Жорин настаивает на том, что «никаких переводов не было».

«Мы утром обсуждали с Евгением Вагановичем этот вброс. Тут очевидно, что статья инициирована стороной Степаненко. В суде она утверждает, что Петросян вывел со счета их совместные деньги, а теперь, получается, перевел миллионы ей. Возможно, у нее началось раздвоение личности», — поделился мыслями адвокат.

Из-за процедуры раздела имущества несколько счетов знаменитостей заблокированы. Инсайдеры утверждают, что Евгений Петросян живет на деньги, вырученные от закладывания в банки и ломбарды ценных картин и антиквариата. Однако Сергей Жорин подобную информацию опроверг, пишет Starhit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Никаса Сафронова прокомментировал развод Петросяна и Степаненко.