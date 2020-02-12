«Возможно, у нее раздвоение личности!» — адвокат Петросяна о поведении Степаненко после развода
По некоторым данным, юморист перевел на счет бывшей жены миллиард рублей еще в 2017 году.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Ладыгин
Появились слухи о том, что Евгений Петросян якобы перевел на счет Елены Степаненко миллиард рублей еще в 2017 году. Утверждается, что таким образом юморист хотел «откупиться» от бывшей супруги и избежать раздела имущества. В окружении комика ситуацию считают сфабрикованной по заказу его экс-жены. Ситуацию прокомментировал звездный адвокат Сергей Жорин.
По словам правозащитника Евгения Петросяна, история с перечислением денег на счет Степаненко «фейк от начала и до конца». Жорин настаивает на том, что «никаких переводов не было».
«Мы утром обсуждали с Евгением Вагановичем этот вброс. Тут очевидно, что статья инициирована стороной Степаненко. В суде она утверждает, что Петросян вывел со счета их совместные деньги, а теперь, получается, перевел миллионы ей. Возможно, у нее началось раздвоение личности», — поделился мыслями адвокат.
Из-за процедуры раздела имущества несколько счетов знаменитостей заблокированы. Инсайдеры утверждают, что Евгений Петросян живет на деньги, вырученные от закладывания в банки и ломбарды ценных картин и антиквариата. Однако Сергей Жорин подобную информацию опроверг, пишет Starhit.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Никаса Сафронова прокомментировал развод Петросяна и Степаненко.
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