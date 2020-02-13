Пятеро разведчиков НАТО потеряли в лесу Литвы

В Литве спустя сутки нашлись пропавшие во время учений солдаты НАТО. Пятеро разведчиков явились на базу сами.

Оказалось, их забыли предупредить о том, что маневры окончены. И военные со всем рвением продолжали выполнять учебно-боевую задачу. Пока командование готовилось к худшему и разворачивало масштабную спасательную операцию, разведчики в лесах отрабатывали навыки маскировки. Они смогли спрятаться и от пограничников с собаками, и от поисковых вертолетов.

Выживаемость литовских солдат начальство оценило высоко, а вот вопрос о пробелах в координации действий армий НАТО остался открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солдат НАТО устроил дебош в эстонском SPA-салоне.