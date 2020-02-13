Актриса Мария Аронова рассказала о секретах своего шпагата в фильме «Лед»

Народная артистка РФ Мария Аронова, исполнившая роль тренера по фигурному катанию в первой части фильма «Лед», поделилась секретом шпагата.

«Это не достижение. Врожденное строение мышц. Могу и ногу поднять вверх до самой головы. Только некоторые части тела стали мне мешать — живот, бока», — приводит ее слова Teleprogramma.Pro.

Instagram @mariaaronova_official

Артистка отметила, что в подростковом возрасте у нее было худое строение тела — она занималась художественной гимнастикой.

Однако однажды сломала ногу и была вынуждена уйти из спорта, после чего и стали появляться лишние килограммы.

Сейчас, по словам Ароновой, при росте 168 сантиметров ей хотелось бы весить 80 килограммов, однако пока этого не удается.

При этом актриса театра имени Вахтангова понимает причину своего лишнего веса — поздние ужины после спектаклей и ненормированный сон.

Ранее Мария Аронова поделилась секретом, как «пышкам» добиться успеха у мужчин.