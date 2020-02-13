В широкий прокат выходит фильм «Лед 2»

Уже завтра поклонники мелодрамы «Лед» увидят долгожданное продолжение кинокартины режиссера Жоры Крыжовникова. И как говорят те, кто уже успел посмотреть фильм, — история любви главных героев только начинается. Впереди у них множество испытаний. В главных ролях — «звезды» отечественного кино: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова. Предпремьерный показ прошел в Петербурге и Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актриса Мария Аронова рассказала о секретах своего шпагата в фильме «Лед».