В широкий прокат выходит фильм «Лед 2»
Предпремьерный показ кинокартины состоялся в Москве и Петербурге.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: РИА Новости /Кирилл Каллиников
Уже завтра поклонники мелодрамы «Лед» увидят долгожданное продолжение кинокартины режиссера Жоры Крыжовникова. И как говорят те, кто уже успел посмотреть фильм, — история любви главных героев только начинается. Впереди у них множество испытаний. В главных ролях — «звезды» отечественного кино: Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова. Предпремьерный показ прошел в Петербурге и Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что актриса Мария Аронова рассказала о секретах своего шпагата в фильме «Лед».
Нашли ошибку?