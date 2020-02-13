Эшли Грэм призналась, что после родов она наслаждается отсутствием эпиляции

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала честное бодипозитивное видео о том, как ее тело выглядит после родов. Ролик знаменитость разместила в сторис на своей странице в Instagram.

Спустя месяц после рождения малыша, модель решилась показать свое тело. На видео она запечатлела волосатые подмышки и заявила, что не брила их с тех пор, как последний раз была на публике, то есть на шоу Джимми Фэллона. Судя по всему, Эшли Грэм не прикасалась к бритве около двух месяцев.

Знаменитость 18 января 2020 года впервые стала мамой. Она подарила своему супругу Джастину Эрвину сына, которого назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм показала первое фото новорожденного сына.