Эшли Грэм призналась, что после родов она наслаждается отсутствием эпиляции

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Мия Субботина
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Бодипозитивная модель показала свое тело в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала честное бодипозитивное видео о том, как ее тело выглядит после родов. Ролик знаменитость разместила в сторис на своей странице в Instagram.

Спустя месяц после рождения малыша, модель решилась показать свое тело. На видео она запечатлела волосатые подмышки и заявила, что не брила их с тех пор, как последний раз была на публике, то есть на шоу Джимми Фэллона. Судя по всему, Эшли Грэм не прикасалась к бритве около двух месяцев.

Знаменитость 18 января 2020 года впервые стала мамой. Она подарила своему супругу Джастину Эрвину сына, которого назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм показала первое фото новорожденного сына.

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