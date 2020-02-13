Седокова подчеркнула талию поясом за 83 тысячи после слухов о беременности
Знаменитость появилась в компании бойфренда на публике.
Смотрите также:
Закрыть
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились и выходят на совместные прогулки
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
«Доченька — копия папы»: Кристина Орбакайте выложила домашнее фото с родными
Фото, видео: Instagram @annasedokova
Певица Анна Седокова появилась на светской вечеринке с возлюбленным Янисом Тиммой. К своему наряду экс-солистка группы «ВИА Гра» подобрала стильный пояс, подчеркнувший ее талию. Ролики с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Для выхода в свет пара выбрала черные наряды, и лишь белая футболка баскетболиста выделялась на их общем черном фоне. Исполнительница предпочла длинное облегающее платье, продемонстрировав совершенно плоский живот. Дополнил ее образ черный широкий ремень, подчеркнувший талию. По признанию артистки он стоит 83 тысячи рублей, сообщает KP.RU.
Накануне Седокова заинтриговала подписчиков, намекнув на пополнение в семье. Однако Анна утверждает, что была крайне удивлена тому, что поднялась шумиха после ее заявления сети. Певица призналась, что даже сделала тест на беременность, но сообщать о его результатах пока не спешит, пишет KP.RU.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Седоковой удивила фанатов признанием.
Нашли ошибку?