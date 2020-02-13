Седокова подчеркнула талию поясом за 83 тысячи после слухов о беременности

Певица Анна Седокова появилась на светской вечеринке с возлюбленным Янисом Тиммой. К своему наряду экс-солистка группы «ВИА Гра» подобрала стильный пояс, подчеркнувший ее талию. Ролики с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Для выхода в свет пара выбрала черные наряды, и лишь белая футболка баскетболиста выделялась на их общем черном фоне. Исполнительница предпочла длинное облегающее платье, продемонстрировав совершенно плоский живот. Дополнил ее образ черный широкий ремень, подчеркнувший талию. По признанию артистки он стоит 83 тысячи рублей, сообщает KP.RU.

spb.kp.ru /Михаил ФРОЛОВ

Накануне Седокова заинтриговала подписчиков, намекнув на пополнение в семье. Однако Анна утверждает, что была крайне удивлена тому, что поднялась шумиха после ее заявления сети. Певица призналась, что даже сделала тест на беременность, но сообщать о его результатах пока не спешит, пишет KP.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Седоковой удивила фанатов признанием.