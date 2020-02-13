Диетологи дали рекомендации хозяйкам по приготовлению различных блюд. По словам специалистов, зачастую люди «убивают» все полезные вещества продуктов, выбирая неподходящий способ тепловой обработки.

Например, баклажаны нельзя жарить, поскольку так они выделяют нитраты. Эксперты советуют их выпекать. В свою очередь, морковь лучше варить, чтобы она сохранила лютеин и бета-каротин. В то же время капусту лучше употреблять в квашеном состоянии — так она положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, а тыкву — запекать в духовке прямо в кожуре.

Интересно, что, по мнению диетологов, молодой картофель не стоит очищать от кожуры, потому что в ней находятся полезные элементы. Исключение составляют позеленевшие клубни — в них много ядовитого вещества соланина.

Еще один любопытный совет от специалистов — варить гречку только на воде. По их словам, железо, содержащееся в крупе, не усваивается вместе с кальцием, которым богато молоко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетолог развенчал миф о вреде молока.