Трое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

|
Карина Бернтгольц
29

В Первоуральске взорвался трансформатор. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

Фото: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Трое рабочих получили травмы на заводе по производству хрома под Екатеринбургом. По предварительным данным, в одном из цехов предприятия взорвался трансформатор. После происшествия трое сотрудников были госпитализированы с ожогами до 90% тела. Состояние пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На месте происшествия работают специализированные службы. Более подробная информация об инциденте устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй взрыв подряд прогремел в офисе почтовой службы в Амстердаме. Это произошло утром в среду, 12 февраля. По сведениям полиции, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают взрывотехники.

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.05
-0.90 68.78
-0.99
О чем втайне мечтают разные знаки зодиака?

Новости Lentainform

Загрузка...