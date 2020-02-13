Трое рабочих получили ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

Трое рабочих получили травмы на заводе по производству хрома под Екатеринбургом. По предварительным данным, в одном из цехов предприятия взорвался трансформатор. После происшествия трое сотрудников были госпитализированы с ожогами до 90% тела. Состояние пострадавших оценивается как критическое. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

На месте происшествия работают специализированные службы. Более подробная информация об инциденте устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй взрыв подряд прогремел в офисе почтовой службы в Амстердаме. Это произошло утром в среду, 12 февраля. По сведениям полиции, пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают взрывотехники.