Власти Гонконга заявили, что коронавирус может распространяться по канализационным трубам

Коронавирус передвигается по канализационным трубам. Неожиданную версию распространения заболевания выдвинули власти Гонконга. С подобным специалисты уже сталкивались во время вспышки в 2002 году атипичной пневмонии.

Сейчас эксперты пытаются подтвердить или опровергнуть версию. И пока эта работа идет, опасное заболевание продолжает губить население. По последним данным, в Китае от коронавируса погибли больше 1300 человек. В числе заразившихся — свыше 48-ми тысяч. Из-за этого своей должности лишился секретарь парткома провинции Хубэй.

Неутешительные новости и с лайнера «Diamond Princess». Вирус выявили еще у 44 пассажиров. Сейчас в списке заболевших — уже 219 человек. Другому круизному судну «Westerdam», наконец разрешили причалить в Камбоджу. Больше недели азиатские порты не принимали у себя лайнер — на борту могли находиться инфицированные. И сегодня стало известно — все пассажиры, среди которых есть и россияне, здоровы.

Специалисты всемирной организации здравоохранения заявили, что через три-четыре месяца они начнут тестировать вакцину против инфекции на людях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Китае зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом.