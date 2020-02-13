Музыкальную школу экстренно эвакуируют в Волгограде из-за прорыва трубы с кипятком
Из-за инцидента помещения заволокло густым паром.
Фото: YouTube @v1ru, ТАСС / Петр Ковалев
Музыкальную школу экстренно эвакуируют в центре Волгограда. В образовательном учреждении прорвало трубу с кипятком. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
В социальной сети опубликовано видео, сделанное в здании. Как видно на кадрах, в результате ЧП, помещения заволокло паром. По словам очевидцев, они услышали взрывы. Звуки доносились снизу
«Что-то в тепловом бабахнуло. Люди говорят, что услышали два каких-то взрыва», — рассказала свидетельница событий.
На месте инцидента работают экстренные службы. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что прорыв трубы остановил движение во Фрунзенском районе Петербурга.
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