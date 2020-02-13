Музыкальную школу экстренно эвакуируют в Волгограде из-за прорыва трубы с кипятком

Музыкальную школу экстренно эвакуируют в центре Волгограда. В образовательном учреждении прорвало трубу с кипятком. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В социальной сети опубликовано видео, сделанное в здании. Как видно на кадрах, в результате ЧП, помещения заволокло паром. По словам очевидцев, они услышали взрывы. Звуки доносились снизу

«Что-то в тепловом бабахнуло. Люди говорят, что услышали два каких-то взрыва», — рассказала свидетельница событий.

На месте инцидента работают экстренные службы. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прорыв трубы остановил движение во Фрунзенском районе Петербурга.