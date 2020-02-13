Прохор Шаляпин записывает видео из отпуска:

«Я могу сказать, что вот это счастье в виде краба, который я сейчас буду наяривать, оно стоит всего 30 долларов».

В объектив камеры Прохора попал не только краб, но и отражение в окне некой блондинки. СМИ пишут: за столом с Шаляпиным сидит его новая возлюбленная. Кто она? В какую сумму спутнице певца обошелся их отдых на круизном лайнере? И не ревнует ли артиста бывшая жена Лариса Копёнкина? Ведь еще недавно Прохор говорил ей о своих чувствах! Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Публика достаточно солидная. Да, не самые богатые американцы, но и не самые бедные. Очень много наших русских соотечественников, которые переехали или в Канаду, или в Америку», — рассказывает певец.

Шаляпин провел отпуск на круизном лайнере. В начале путешествия Прохор с досадой рассуждал о попутчиках.

«Сплошная молодежь в этот раз, к сожалению».

Но артист все-таки смог найти компанию по душе. Увидев исполнителя среди пенсионерок, бывшая жена певца 64-летняя Лариса Копёнкина забеспокоилась.

Экс-супруге Прохора самое время волноваться. Еще недавно Шаляпин намекал на возрождение их романа и мечтал о совместном отдыхе…

«У нас до сих пор любовь с Ларой. Я без нее жить не могу. Я сейчас так хочу с ней на отдых полететь», — рассказывает певец программе Пятого канала «Светская хроника».

Но в путешествие по Тихому океану певец отправился не с бывшей женой. Спутницей артиста стала 40-летняя бизнесвумен, чье состояние оценивается в 35 миллионов долларов.

Избранницу артиста зовут Татьяна. Еще в детстве она иммигрировала со своей семьей из России в Канаду. Женщина владеет сетью адвокатских компаний и может позволить отдохнуть на широкую ногу не только себе, но и своему кавалеру. Стоимость круиза на одного человека в каюте премиум-класса с пакетом «все включено» составила в районе полумиллиона рублей.

«Кому-то нравится лайнер, кому-то не нравится. Но я могу сказать, что по сравнению с нашими российскими кораблями, это очень высокий уровень», — рассуждает артист.

Лайнером пара не ограничилась. Сообщается, что еще неделю они отдыхали в Лос-Анджелесе и там женщина не жалела денег для 36-летнего любовника. Прохор и Татьяна жили в люксе одного из самых дорогих отелей города. В общей сложности только на гостиницу они потратили около двух миллионов рублей.

«Я не вижу, где мой народ, где мои полцарства, где мои рабы, где мои кони? Посмотрите, какой чудесный царский вид на Беверли Хиллз», — радуется как ребенок певец.

Пировали влюбленные точно по-царски — только на ужины тратили около 70 тысяч рублей в день. Передвигались Прохор и Татьяна по Лос-Анджелесу исключительно на автомобиле премиум-класса, аренда которого составляла семь тысяч рублей в час. Развлекалась пара культурно — ходили на модные мюзиклы. За вип-места для двоих миллионерше из Канады пришлось заплатить больше 60 тысяч рублей.

После американских каникул пара отправилась на тропический остров Маврикий. Мама певца Елена Колесникова, кажется, рада за сына. На днях женщина опубликовала на своей странице в соцсети фотографию Прохора и Татьяны в белоснежных халатах. Правда, вскоре пост удалила. Сам Шаляпин показывать в своем аккаунте новую пассию не спешит. Возможно, на этот раз он решил, что «счастье любит тишину».

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