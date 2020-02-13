«Демонизация женщины»: Эксперт про слухи о манипуляции Меган Маркл принцем Гарри

Основательница фестиваля гендерной грамотности Moscow FemFest Ирина Изотова прокомментировала высказывание 81-летней феминистки Жермен Григ. Накануне писательница заявила, что Меган Маркл манипулирует принцем Гарри. В обществе серьезно отнеслись к ее заявлению, поскольку накануне женщина предсказала, что герцогиня Сассекская «сбежит из королевской семьи».

Впрочем, по словам Изотовой, все обвинения Григ в сторону Маркл объясняются личным отношением феминистки к герцогине и не имеют отношения к собственной идеологии движения.

«Я вот чувствую, что ее неприятие персоны Меган Маркл — это проблема именно ее личного восприятия, и никак оно не связанно с феминистской повесткой, потому что феминизм — он про свободу выбора женщины, да, про свободу, в том числе следовать или не следовать традиции, и Меган выбирает не следовать традициям», — отметила собеседница 5-tv.ru.

По мнению Изотовой, Меган Маркл приняла решение уйти из королевской семьи, поскольку это противоречило ее внутренним желаниям. Эксперт убеждена, что быть королевской особой — это большая работа, которая ограничивала свободу супругу принца Гарри. И чтобы ее восстановить, герцогиня была вынуждена пойти на такой серьезный шаг.

«Быть королевской особой в Англии — это тяжелый труд. Он ограничивает женщину в свободе передвижения, образа жизни и он не совместим с другими профессиями, в том числе профессии актрисы, а мы знаем, что Меган — актриса. Поэтому-то Меган выбирает в отношении королевской семьи себя, и не предает себя в угоду женского или там супружеского, королевского долга. Это смелый поступок, я считаю, что он искренний и достоин восхищения, и я бы даже назвала его феминистским поступком», — подчеркнула Изотова.

Отдельное внимание эксперт уделила журналистским материалам, в которых критикуется ситуация отказа Меган и Гарри от исполнения королевских обязанностей. По мнению специалиста, в подобных статьях создается негативный образ герцогини Сассекской, вследствие чего фактически обесценивается выбор Гарри.

«Вот есть такие термины, как увела Гарри из семьи и лишила его привилегии. И вот эти вот, сама артикуляция такая, эти термины — это проявление такой традиции демонизации женщины как некой женщины, которая абсолютно негативно проявляет себя в отношении мужчины, в отношении общества и прочее, некое воплощение зла», — пояснила Изотова.

По ее мнению, слухи о том, что Меган воздействует на своего мужа абсолютно безосновательны.

«Я не вижу вот такой вот пропорции, того что Гарри слабее, а Меган сильнее, она его задавила, увела, это опять же проявление демонизирующего взгляда на женщину». — подчеркнула Ирина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экстрасенс предрек, чем закончится брак Меган Маркл и принца Гарри.