Дроновая дуэль закончилась в пользу России: лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 22 0

Российские дроны лишили ВСУ важных позиций в Сумской области.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» уничтожили замаскированные пункты управления украинскими дронами и позиции подразделений ВСУ в Сумской области.

Военные выявили места размещения расчетов беспилотников противника во время боевых действий в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

Уничтоженные позиции находились на возвышенности и использовались ВСУ для запуска и управления беспилотниками. С этой точки противник мог контролировать воздушное пространство в радиусе более десяти километров.

После удара российские военнослужащие ликвидировали расчеты FPV-дронов ВСУ, что, как отмечается, снизило возможности противника по ведению воздушной разведки и нанесению ударов.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают действовать в Сумской и Харьковской областях. Военные также наносят удары по технике, складам с боеприпасами и топливом, а также живой силе ВСУ.

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