В Госдуме призвали лишить Тарасова доступа в Instagram за шутку о коронавирусе

Шутку футболиста Дмитрия Тарасова в Instagram о коронавирусе в Госдуме назвали разжигающей межнациональную рознь. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Депутат призвал руководство соцсети заблокировать аккаунт бывшего игрока «Локомотива», передает РИА Новости.

В разговоре с агентством парламентарий подчеркнул, что Тарасов не в первый раз позволяет себе оскорбительные насмешки. Политик выразил разочарование, что футболист столь пренебрежительно относится к мировой трагедии и формирует негативное отношение россиян к представителям его профессии. Свищев посоветовал спортсмену самому удалить страницу в Instagram и заниматься футболом.

Накануне Дмитрий Тарасов выложил в микроблоге селфи в момент стрижки. Стоявшего рядом парикмахера азиатской внешности футболист назвал «коронавирусом». Такую надпись он прикрепил к человеку, указав на него тремя стрелками. После поднявшегося скандала он назвал свой юмор «дурацким».

Ранее 5-tv.ru писал, что ассоциация «Футбол против расизма в Европе» назвала поступок Тарасова «расистским оскорблением».