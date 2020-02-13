«Гаражная амнистия» в России может пройти уже в 2021 году

Проект федерального закона, который урегулирует порядок приобретения физическими лицами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи, внесен в российское правительство.

Инициатива была разработана для тех граждан, которые приобрели гаражи еще в советское время, но официально зарегистрировать и получить статус собственника недвижимости не могут. Даже определения «гараж» в законе не содержится, уточняет «Экономика сегодня».

Законопроект, разработанный Минэкономразвития и Росреестром, определит список документов, подтверждающих право на владение гаражом. Кроме того, региональные власти смогут самостоятельно устанавливать, какие дополнительные справки могут понадобиться для оформления права на землю под гараж.

Новый порядок может вступить в силу в 2021 году и помочь более чем 4,5 миллионам автовладельцев.

Ранее был разработан законопроект, предусматривающий запрет на проведение ремонта в жилых домах днем с 13 до 15 часов, в том числе в будние дни и выходные.