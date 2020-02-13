Восьмилетний мальчик отравился таблетками с крысиным ядом

Восьмилетний мальчик скончался в больнице города Новошахтинска Ростовской области. Как стало известно 5-tv.ru, он отравился средством от крыс.

Смерть мальчика врачи зафиксировали в ночь на 12 февраля. За несколько часов до этого он был госпитализирован с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Брат школьника рассказал, что тот съел таблетки с крысиным ядом.

Дети росли в неполной семье — их воспитывала только мать. Она работает поваром, к судебной ответственности не привлекалась. Расследование продолжается.